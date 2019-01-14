BESAŞ'tan “diyabetik ekmek”

Ş. (BESAŞ), çölyak hastaları için glütensiz gıdalar ve şifa kaynağı siyez ekmeğin ardından şimdi de şeker hastaları için geliştirilen diyabetik ekmeği tüketicilerine sundu.

Bursalıları 36 yıldır sağlıklı gıda ile buluşturan BESAŞ, halkın en temel gıda maddesi olan ekmek ve ekmek çeşitlerini sağlıklı, kaliteli ve ekonomik olarak satışa sunuyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin 250 metrekaresi kapalı, toplam 14 bin metrekare alanda, 5 adet tam otomatik tünel tipi üretim tesisinde hizmet veren vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ürün yelpâzesini de sürekli genişletiyor. Ar-Ge çalışmaları ve müşteri istekleri doğrultusunda daha önceden 5 olan ürün çeşidini, francala, kepekli, ay çekirdekli, çavdarlı, tam buğdaylı, yulaflı, tam tahıllı, ruşeymli, küçük (rol), küçük (rol) kepekli, küçük (rol) tuzsuz, şampiyon, çikolatalı, ramazan pidesi, köy ekmeği, sandaviç ekmeği, hamburger ekmeği, organik siyez ekmeği, kara buğdaylı ekmek ve glütensiz ekmek olmak üzere geniş bir yelpazeye yayan BESAŞ'ın yeni ürünü ise diyabetik ekmek oldu.

Şeker ve obeziteye düşman

Günümüzde sadece Türkiye'de değil dünya genelinde şeker hastalığı ve obezite en önemli sağlık sorunları olarak ortaya çıkarken, BESAŞ'ın geliştirdiği diyabetik ekmek, şeker hastalığı ve obeziteye karşı adeta ilaç görevi görüyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş dirençli nişasta bulunan undan üretilen diyabetik ekmek öncelikle şeker hastaları ve obezite sorunu olanlar için üretilirken, diyet yapanlar için de ideal bir tercih olacak. Glisemik indeksi normal ekmeğe oranla düşük olan diyabetik ekmek, içeriğindeki dirençli nişasta nedeniyle kan şeker düzeyini normal ekmeğe göre daha az, daha yavaş ve dengeli biçimde yükseltir. Kalorisi daha düşük ve daha uzun süre tokluk hissi verdiği için de açlık hissini baskılar. Böylelikle kandaki düşük glikoz konsantrasyonuyla birlikte insülin hormonu seviyesi azalırken, depo yağların kullanımı artar böylelikle obeziteye sebep olan unsurlar azalır. Bir ilâç olmayan ve tedavi edici özelliği bulunmayan diyabetik ekmek, sahip olduğu bu özelliklerle daha sağlıklı ve dengeli beslenmeye katkı sağlar.