BESDER'den kalifiye personel meselesini bitirecek hamle

Bursa'nın güzellik ve estetik sektöründeki tek derneği olan BESDER, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çıraklık Eğitim Merkezi ile iş birliği protokolleri imzaladı. Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel sıkıntısını doğrudan kaynağından çözmek isteyen BESDER, meslekî eğitimlerin verildiği liseler ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği protokolleri imzalıyor. Gerçekleştirilen işbirlikleri ile mezun olacak gençler ile kalifiye personel arayan firmalar bir araya getirilecek.

Sektördeki en büyük sıkıntılardan birinin kalifiye personel eksikliği olduğunu dile getiren BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, gerçekleştirilen iş birliği protokolleri sayesinde hem işverenin hem de iş arayanın meselelerini doğrudan çözüme kavuşturacak bir proje geliştirdiklerinin altını çizdi. Her geçen gün büyüyen bir sektör içerisinde yer aldıklarına işaret eden Çifçi, "Estetik ve güzellik alanında hizmet veren firma sayısı gün geçtikçe artıyor. İşverenler bu alanda çalışacak kalifiye personel bulmakta zorluk çekiyor. Bizler de meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezleri ile gerçekleştirdiğimiz bu protokoller sayesinde mezun olan gençlerimize doğrudan istihdam imkânı oluşturacak bir alt yapıyı hazırlamış oluyoruz. Bizlere destek veren tüm meslek lisesi yöneticilerine, dernek üyesi firmalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dernek Başkanı Çifçi, iş birliği protokolleri kapsamında oluşturulacak istihdam havuzunda iş arayan personel ile işveren firmaları buluşturacaklarını kaydetti. Çifçi, yapılan protokoller sonucunda şimdiden onlarca firma ile kalifiye personelin irtibata geçirildiğini açıkladı.