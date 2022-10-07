Besicilere rasyon hazırlama teknikleri anlatıldı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği eğitimde Doç. Dr. Önder Canbolat, Çatalağıl Mahallesi'ndeki besicilere rasyon hazırlama teknikleri ve rasyonu oluşturan yemler hakkında bilgi verirken, rasyon hazırlamada dikkat edilmesi gerekenleri de aktardı.

Nilüfer Belediyesi, Akçalar Mahallesi'ndeki Çiftçi Evi'nde bahçe, balkon, küçük ve büyük ölçekli tarımsal üretim yapan vatandaşlara yönelik yıl boyunca düzenlediği eğitimlerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de eğitimler gerçekleştiriyor. Akademisyen ve alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlere katılanlar hem yeni ve güncel bilgilerle kendilerini geliştiriyor hem de alanda yaşadıkları sorunlara çözüm buluyor. Daha önce birçok ürün çeşidine yönelik budama, aşılama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi çeşitli konularda verilen eğitimlerde bu kez, besicilik ele alındı. Çatalağıl Mahallesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde, Bursa Uludağ Üniversitesi Zootekni Bölümü'nden Doç. Dr. Önder Canbolat, rasyon hazırlama teknikleri, rasyonu oluşturan yemler ve rasyon hazırlamada dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Çatalağıl'da besicilik yapanların ilgiyle dinlediği eğitimde Doç. Dr. Önder Canbolat bilgi ve deneyimlerini de katılımcılara aktardı.

Rasyonun, bir hayvanın 24 saatlik besin madde gereksinimini karşılayan toplam yem veya yem miktarı olduğunu hatırlatan Canbolat, rasyon hazırlanırken hayvanların fizyolojik durumları ve besin maddeleri gereksinimlerinin önem taşıdığını belirtti.

Rasyonu oluşturan yemleri 5 ana başlıkta paylaşan Canbolat, bunları kaba yem, yoğun yem, mineral ek yem, vitamin ek yem ve yem katkı maddeleri olarak sıraladı. Bu beş yem çeşidini oluşturan maddeler hakkında detaylı bilgi veren Canbolat, hazırlanacak rasyonların gereksinimi karşılaması, hayvanların sağlığını koruması, optimum verimi sağlaması ve ekonomik olması gerektiğini vurguladı.

Besin maddeleri arasındaki oranın dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Önder Canbolat, “Rasyonlar mümkün olduğu kadar çok fazla sayıda yemle hazırlanmalı ve selüloz ile yağ içeriği, belirli düzeyde olmalı. Rasyon hazırlarken aşırı tahıldan kaçınılmalı ve hazırlanan rasyonlar, hayvan sağlığını ve verimi olumsuz etkilememeli. Küflenmiş yemler, sindirim bozuklukları, felç, karaciğer hastalıklarına yol açabilir” diye konuştu.

Rasyonların bilgisayar ortamında hesaplandığını söyleyen Doç. Dr. Önder Canbolat, rasyon örneklerini katılımcılarla paylaştı. Doç. Dr. Önder Canbolat, eğitimin son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.