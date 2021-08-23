Besiciye yem desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve HAGEL işbirliğiyle besicilere destek olmak için Büyükorhan'da arpa dağıtımı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi üreticinin yüzünü güldürmek için kırsal alanlarda çalışmalarına hızla devam ediyor. Bursa'da kırsal kalkınma ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla yatırımlarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve HAGEL işbirliğiyle Büyükorhan'lı 100 küçükbaş hayvan yetiştiricisine arpa dağıttı. Bugüne kadar toplam 350 üreticinin yararlandığı projeden isteyen herkes istifade edebiliyor. Arpa dağıtımına, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Düşünsel Şentürk ve Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran'da katıldı.

Üreticilere her anlamda destek olmaya çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Tarım AŞ tarafından yürütülen projelerle çiftçilere ekipman, fide ve fidan gibi desteklerin düzenli olarak yapıldığını ifade eden Şentürk, şimdi de besicilere yönelik yem desteklemesi yaptıklarını kaydetti.

2 bin ton arpa tahsisi

Bursa'nın hayvancılıkta daha da kalkınmasını sağlamak amacıyla birçok projeye ortak olduklarını ifade eden Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, “Bizim sektörümüz koyun ve keçi yetiştiriciliği. Dolayısıyla bizim için en önemli harcama kalemlerinden birisi de yemdir. Allah devletimizden, milletimizden, bakanlığımızdan ve belediyemizden razı olsun. Bizlere Toprak Mahsulleri Ofisi'nden arpaların tahsisini sağladılar. Fakat bu tahsis esnasında sıkıntıyla karşılaştık. Bunlar dökme olarak veriliyor. Bunların bir merkeze gidip çuvallanması gerekiyor. Oradan tekrar nakledilmesi gerekiyor. Tabii bunların hepsi masraf demek. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Nakliye ve çuvallama maliyetlerinde Büyükşehir destek oldu. Yaklaşık olarak 2 bin ton civarında arpa tahsisi yapıldı. Bundan 300 ile 350 arası üretici yararlanacak. Bu sayı her geçen gün de artıyor. Çiftçilerimiz hayvanlarını, Büyükşehir Belediyesi'nin ve devletimizin destekleri sayesinde uygun şekilde aldıkları arpalarla besleyecek” diye konuştu. Büyükorhan'lı küçükbaş hayvan yetiştiricileri ise kendilerine sağlanan destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.