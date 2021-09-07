Beşik gibi sallanan minareyi söktüler

Bursa'da geçtiğimiz günlerde lodosta beşik gibi sallanan minare, tehlike arz ettiği için vinç yardımı ile söküldü.

Bursa'da geçtiğimiz hafta, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde inşaat hâlindeki caminin minaresini görenlerin yüreği ağızlarına gelmişti. Rüzgârın tesiriyle beşik gibi sallanan caminin minaresi için yetkililer harekete geçti. Bugün beklenen şiddetli lodos öncesi, vinç yardımı ile inşaat hâlindeki caminin minaresi söküldü.