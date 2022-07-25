İhlas Haber Ajansı

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Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanın 5’inci kat balkonundan düşen 1 yaşındaki Asel hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen 1 yaşındaki Asel hayatını kaybetti.


Olay, bugün 13.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5'inci katında ikamet eden ailenin 1 yaşındaki bebeği Asel A., kapalı balkonda oyun oynarken balkon penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralanan bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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