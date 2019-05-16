BESOB'dan Dündar'a hayırlı olsun ziyareti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BESOB Başkanı Arif Tak ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Dündar'ı makamında ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde üçüncü kez başkanlık görevine seçilerek tarihe geçen Başkan Dündar'ı tebrik eden Arif Tak, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar da, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, “Hayata geçirdiğimiz projelerin, yaptığımız hizmetlerin etkisi en çok esnafımıza yansıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Yaşayan Tarih Hisar Projemiz ile birlikte Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yaptığımız çalışmalar, esnafımıza bir hareket getirdi. Turizmin canlanması esnafımıza da katkı sağlıyor. Esnafımız, toplumun temel taşıdır. Şehrimiz için hep birlikte çalışacağız” dedi.