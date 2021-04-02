Beşyol Kavşağı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 hattı) tramvay inşaatı tamamlama işleri kapsamında, Beşyol Kavşağı'nda 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle trafik düzenlemesi yapılacak.

İki etap hâlinde planlanan çalışmaların ilk etabı kapsamında Beşyol Kavşağı'nın orta noktasında gömülü hat imâlatları için kazı, zemin iyileştirme, ray montajı, demir kalıp ve beton imâlatları yapılacak. Ayrıca iki adet katener direği temel imâlatı ve direk montajı çalışmaları da gerçekleştirilecek. Beşyol Kavşağı orta refüjde kısmi olarak şerit daraltması yapılacak. Sürücüler alternatif güzergâh olarak Beşyol kavşağında bulunan sinyalize lâmbaları kullanabilecekler. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.