Beşyol'da yıkımlara devam

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Caddesi'ne değer katacak kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın ilk etabındaki yıkımlar devam ediyor. Çalışma doğrultusunda, Beşyol Kavşağı Bursa geliş istikametinde cadde üzerinde yer alan 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle muhtemel depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalara hızla devam ediyor. Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir taraftan inşaatlar yükselirken, diğer taraftan Beşyol Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü çerçevesinde yıkımlar sürüyor.

İnşaatların devam ettiği projeden elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanan Büyükşehir Belediyesi, uzlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkım çalışmalarını da sürdürüyor. Bugüne kadar İstanbul gidiş istikametinde ağırlıklı olarak yıkım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bursa geliş istikametinde cadde üzerinde yer alan 4 katlı bir binanın yıkımını yaptı. Binanın yola yakın olması nedeniyle öncelikle trafik polisleri tarafından yol güvenliği sağlanırken, yıkım Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olan İstanbul Caddesi'ni gerçek bir vitrin haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan hak sahipleriyle görüşmelerin diğer taraftan da anlaşma sağlanan binaların yıkım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.