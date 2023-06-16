'Beyaz altın'ın kilosu 15 bin liradan satılıyor

Arıcılık faaliyetleriyle ön plana çıkan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sezonun açılmasıyla birlikte arı sütü, kovanlardan hasat ediliyor. Halk arasında beyaz altın olarak tabir edilen arı sütünün kilosu, 15 bin liradan alıcı buluyor.

İlaç ve kozmetik sektörünün aranan ham maddesi olan servet değerindeki arı sütü, Mustafakemalpaşa'da titizlikle kovanlardan hasat edilerek alıcılarına ulaştırıyor. Özel odalarda, özel malzemelerle kovanlardan hasat edilen arı sütü, hücre yenileyici ve birçok hastalığın iyileşme sürecinde yardımcı olduğu gibi, arı sütü üretimi sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Hayata geçirdiği projelerle tarım sektörüne yön veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlaç ve kozmetik sektörünün ham maddesi, doğal arı sütü ilçemizde üretiyoruz. İlçemiz arı potansiyeli en büyük ilçelerden bir tanesi, bunu en verimli şekilde kullanıyoruz. Mustafakemalpaşa'da ekilmedik bir karış toprak bırakmayarak verimli ovalarımızı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak fırsata çeviriyoruz. Arıcılık sektörüne de örnek projelerle yeni bir soluk getiriyoruz. Şimdi ise bu projelerin meyvelerini toplama zamanı. Bal Ormanı projemiz, Arı Borsası projemiz, Arı Pazarımız ile üreticilerimize desteklerimiz sürüyor, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kadın istihdamına da destek veren Türkiye'nin en genç arı sütü üreticisi Fahrettin Şükrüoğlu, "Mustafakemalpaşa'nın verdiği avantajları sonuna kadar kullanıyoruz. Çiftliğimizin ovada olması, Uluabat Gölü'ne yakın oluşumuzdan kaynaklı nem oranı yüksek ve bu nemin dönüşü bize pozitif, polen şeklinde alıyoruz. Bizim üretimimizde polen şeklinde oluyor. Nisan ayının başından ağustos ayının sonuna kadar bir üretimimiz mevcut. Kadın istihdamına önem vererek 5 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ekibimiz transfer ve hasat evresinde bizlere destek sağlıyor. Sabah erken saatlerde hasat işlemlerine başlıyoruz. Arı sütü çerçevelerini hasatlardan hasat ediyoruz. Kilogramı 15 bin liradan olan arı sütüne ilgi oldukça fazla" diye konuştu.