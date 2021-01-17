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Beyaza boyanan doğa harikası yaylada çamların güzelliği drone ile havadan görüntülendi

Bursa’nın doğa harikası yaylası yağan karla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

Bursa'nın doğa harikası yaylası yağan karla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Beyaza boyanan karla kaplı çam ormanları ve dumanlı dağları ile eşsiz görünüme kavuşan yayla drone ile havadan görüntülendi.


Büyükorhan ilçesinde bulunan Görecik yaylası yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yağan karla birlikte başka bir güzelliğe kavuşan yayla beyaz gelinliğini giydi. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili doğa harikası yaylada yağan karla birlikte seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıktı.


Görenleri kendine hayran bırakan bir güzelliğe kavuşan yaylanın karlarla kaplı hali gece ve gündüz çekimi sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

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