Beyazıt'a spor tesisi

Yıldırım'da spor alanı ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, yıpranan ve kullanılamayacak hale gelen spor sahalarını onarmaya devam ediyor. Uzun bir süredir artık işlevini yitirmiş halde olan Beyazıt Mahallesi'ndeki halı sahada başlayan çalışmalar kapsamında kale direkleri söküldü, deformeden dolayı kullanılamayacak hale gelen eski zemin ise yenisiyle değiştirildi. Halısından elektrik tesisatına kadar yenileme çalışması gerçekleşen saha yenilenen yüzüyle bölge halkına hizmet verecek.

‘Yapmak bizden yaşatmak sizden"

Yıldırım ilçesinin 650 bin nüfusa sahip 200 binin üzerinde de genç nüfusuyla Bursa'nın en önemli, en dinamik ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler, Yıldırım'da sporun, kültürün, sanatın kalbinin atacağını, bundan sonra bu tip çalışmalara daha fazla efor harcayacağımızı ifade etmiştik. Bu anlamda bir yandan mahallelerimizde yeni spor alanları oluştururken diğer yandan da yıpranan ve kullanılamayacak hale gelen tesislerimizi bu kötü görüntüden kurtarıp modern hale getiriyoruz. Beyazıt Mahallemizdeki halı sahamızda da sahayı çevreleyen tel, kale direkleri ve zeminde çalışmalarımız oldu ve halen de son sürat bu çalışmalarımız devam ediyor. İç ve dış donanım ile yeniden düzenlediğimiz bu tesisimizi en kısa sürede bölge halkımıza kazandıracağız. Çocuklarımızı çok daha iyi noktalarda, iyi şeylere yönlendirmek hem onların geleceğinin kazanması hem de ülkemizin geleceğini çok daha iyi bir noktaya getirmek adına her daim bu tip hizmetlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Yapmak bizden yaşatmak sizden” ifadelerini kullandı.