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Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu

Adana’da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu.

Adana'da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu.


Edinilen bilgiye göre, Bursa Ovaakça'da ikamet eden Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gündüz'ün cenazesi, yarın Ovaakça Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

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