Beyzanur'un hedefi Avrupa ve olimpiyatlar

Bursa'da düzenlenen milli takım seçmelerinde heptatlon kategorisinde ikinci olan ve Milli Takıma katılmaya hak kazanan Beyzanur Topçu, hedefinin Avrupa Şampiyonası veya olimpiyatlar olduğunu ifade etti.

Yaklaşan Balkan Şampiyonası öncesi Milli Takımda ülkemizi temsil edecek olan Beyzanur Topçu, Gemlik Belediyespor atletizm branşının eğitmeni Burhan Gümüş gözetiminde antrenmanlarını Gemlik Atatürk Stadyumunun atletizm pistinde sürdürüyor.

Topçu, “Milli Marşımızı okutmak istiyorum”

Yaklaşan Milli Takım kampı öncesi çeşitli değerlendirmelerde bulunan Beyzanur Topçu, dört yıldır bu başarı için uğraştıklarını, sabah ve akşam antrenman yaptıklarını ifade ederken, başarılı sporcu, şu anki hedefinin balkan şampiyonasında madalya almak olduğunu belirtti. Bunun yeterli olmadığını da vurgulayan Topçu, “Avrupa'da ve olimpiyatlarda Milli marşımızı okutmak istiyoruz, desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ederim” dedi.

Gümüş, “Günde iki antrenman yaparak yarışlara hazırlandık”

Gemlik Belediyespor Atletizm Branşı eğitmeni Burhan Gümüş, “Beyza ile beraber yaklaşık 6 yıldır atletizm sporu yapıyoruz. Biz daha önce; üç adım atlamada, uzun atlamada, 60 metre engelli ve 80 metre engelli koşularda Türkiye şampiyonalarında defalarca madalyalar aldık. Heptatlon kategorisine geçtikten sonra bütün şampiyonlarda madalya almaya devam ediyoruz. Sporcumuz, Türkiye U18 şampiyonasında Türkiye şampiyonu ve U20 Şampiyonası'nda kategorisi olmadığı halde kendisinden iki yaş büyüklerle yarışarak Türkiye ikincisi oldu ve Denizli'de yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bizler günde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyoruız” dedi.