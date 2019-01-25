Bez torbaya hücum

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından dağıtılan 3 bin bez torba, dakikalar içerisinde tükendi.

İnegöl Belediyesi, plastik poşet kullanımına karşı başlatılan mücadeleye destek olmak ve vatandaşların plastik poşet yerine bez torbaları kullanmalarını teşvik amacıyla cuma namazı sonrası ilçe merkezinde bez poşet dağıttı.

Bez torba dağıtımına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 3 bin adet bez torba dakikalar içerisinde tükendi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bez torba kullanımının aynı zamanda eskiye dönüş olduğuna dikkat çekti. Taban, “Plastik poşetin hayatımızdan çıkarılması adına bir mücadele veriyoruz. Poşetler denizde 400 yıl, karada da 800 yılda geri dönüşümünü tamamlıyor. Bu da bir insan ömrünün çok üzerinde bir zaman dilimi. Bunları hayatımızdan çıkarmak için bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede hem şehrimizde hem de ülkemizde başarılı olacağımızdan eminim. Eskiden olduğu gibi bez torbalarımızı kullanarak daha sağlıklı şekilde aldığımız ürünleri taşıyıp hem de çevremizi daha temiz bir hale dönüştürmüş olacağız” diye konuştu.