BGC ödülleri sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı da 2 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC 2018 Başarı Ödülleri Yarışması” geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iki gazeteci Oktay Kayalar ve Mehmet İnceoğlu adına düzenlendi. Yarışmaya 163 eser katılırken, 7 kişilik juri toplam 15 başarı ve 14 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünde Abdullah Çibir '4 yaşındaki Bedirhan firarda' isimi haberi ile televizyon haberi kategorisinde başarı ödülü alırken, Ali Erdem ise 'Hiç evlenmedi, 30 yıldır dağda tek başına yaşıyor' isimli fotoğrafıyla mansiyon ödülü kazandı.

Törenden önce açılışı yapılan Nilüfer Sahnesi'nde yapılan ödül törenine, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Hayri Türkyılmaz, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı'nın yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, sivil toplum örgütlüğünün gönüllülük esasına dayandığına dikkat çekerek, "Bu yaptıklarımız ekip işidir. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte tartışıp bu kararları birlikte oy birliği ile alıyoruz. Ben yönetimdeki arkadaşlarımı alkışlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.

Her yıl geleneksel olarak bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Kolaylı, "Demokrasi kültürünün gelişmesi ve genç meslaktaşların desteklenmesi amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza bu yıl 102 meslektaşımız 163 eserle başvuru yaptı. 2018 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmamızda jürimizin yaptığı temiz çalışmada başarı ve mansiyon ödülleri belirlendi. Yarışmamıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen yıl vefat eden Oktay Kayalar ve Mehmet İnceoğlu'nu da anan Nuri Kolaylı, "Bu meslektaşlarımızı unutmayacağız. Onların yakınlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Sektörde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine de değinen Kolaylı, "Sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından, bu güne kadar yapılan iyileştirmelere rağmen; basın özgürlüğü konusunda mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki; ifade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik yasası teknolojik gelişmeler de göz ödüne alınarak günümüz koşullarına uygun çıkartılmalıdır"

"Gazetecilik mesleği ne yazık ki, eğitimine ve birikimine bakılmaksızın herkesin kuralsızca yapabildiği bir meslek konumundadır" diyen Kolaylı, şunları kaydetti:

“Bu sorunun çözümü için beklentimiz, dünyadaki uygulamalar ve ülkemizdeki diğer meslek odalarının yasaları örnek alınarak, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Yasası'nın” teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmasıdır. Böyle bir yasal düzenleme yapılmadan, gerçek anlamda habercilikten ve etik gazetecilikten söz edebilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Eline her fotoğraf makinesi alanın, her internet sayfası oluşturanın “haberciyim” diye boy göstermesini mutlaka yasal zeminde önlemeliyiz. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir. Sektörde istihdam sağlayan ve gazete ile televizyonlarla eşdeğer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen haber siteleri yer almaktadır. Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır. İnternet medyasının gerek yayıncılık, gerekse Basın İlan Kurumu yardımları konusunda düzenlemeye ihtiyacı vardır. İstihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu'ndan ek kaynak bulunarak desteklenmelidir. Bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız da yeni düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalıdır. Değerli meslektaşlarımın çok iyi bildiği gibi; 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun halen yürürlüktedir. Basın işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları bu kanunla düzenlenmiştir.

Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu nedenle söz konusu kanunun yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sorunlarımızı özetleyecek olursak; ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan basını ilgilendiren kurumların yeniden yapılanmasına kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Bu yenilenme ihtiyacı gün geçtikçe kaçınılmaz hale gelmektedir."

Ödül töreni hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.