BGC ödülleri sahiplerini buluyor

Üst düzey Bursa protokolünün yanı sıra siyasetçiler, STÖ başkanları, bürokratlar, sanayi ve ticaret dünyası ile kültür ve sanat dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleşecek olan BGC ödül töreni, saat 19.00'da Basın Kültür Sarayı'nın 1. katında bulunan ve aynı gece açılışı yapılacak olan BGC Nilüfer Sahnesi'nde gerçekleşecek.

2018 yılında aramızdan ayrılan merhum BGC üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu adına düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması, bu yıl 18 dalda gerçekleştirildi. 18 dalda 102 adayın toplam 163 eserle katıldığı yarışmaya ilişkin bilgi veren Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, şunları söyledi;

“Geleneksel hâle getirdiğimiz yarışmamızı, özellikle genç gazetecileri motive etmek ve basın çalışanları arasında sosyal dayanışmayı ve yakınlaşmayı arttırmak maksadıyla organize ediyoruz. 2018 yılının başarılı gazetecilerine ödüllerini sunacağımız törenimizi 16 Nisan 2019 Salı akşamı saat 19.00'da, Ataevler'deki Basın Kültür Sarayı'nın 1. katında yer alan BGC Nilüfer Sahnesi'nde yapağız. Aynı gece de BGC Nilüfer Sahnemizin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.