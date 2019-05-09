BGC üyelerine sağlıkta indirim

Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ve ailelerini kapsayan anlaşmayı, Odyomed Müşteri İlişkileri Sorumlusu Pınar Metin ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı imzaladı. Çeşitli kurumlarla imzalanan işbirliği protokolleri ile BGC üyelerine destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Kolaylı, “Üyelerimizin başta sağlık ve eğitim olmak üzere çeşitli kurumlardan aldığı hizmete destek olmak amacıyla işbirliği protokolleri imzalıyoruz. İmzaladığımız bu protokolle de üyelerimize ve yakınlarına indirimli sağlık hizmeti verilecek” dedi.

BGC Merkezi'ndeki törende konuşan Odyomed Müşteri İlişkileri Sorumlusu Pınar Metin ise, “30 yıldır işitme kayıplarının teşhisi, işitme cihazı uygulamaları, işitme kayıplarının rehabilitasyonu, ses ve konuşma bozuklukları alanında Odyomed olarak hizmet veriyoruz. Dernek ve firmalarla sağlık protokolleri imzalıyoruz. Bursa'nın kent kimliğine katkı sağlayan iki markanın omuz omuz olmasından dolayı mutluyuz“ diye konuştu.

5 yıllık sözleşme ile, BGC üyeleri ile yakınlarına, odyolojik değerlendirme testlerinde yüzde 15, işitme cihazı alımında yüzde 15, 1 yıllık toplu işitme cihazı pili alımlarında yüzde 10 ve özel rehabilitasyon öğrencilerinin aylık ödemelerinde yüzde 10 indirim uygulanacak.