BHİD ve BEGD'en iş birliği protokolü

Bursa'da düzenlediği ve ulusal çapta etki gücüne sahip ‘Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri' ile adından sıkça söz ettiren BHİD'in ev sahipliğindegerçekleştirilen toplantıda iki derneğin yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Birlikte gerçekleştirilebilecek organizasyonların masaya yatırıldığı toplantıda BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay ve BEGD Başkanı Nurullah Nuri Yavuz tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, yeni programların hayata geçirilmesi planlanıyor.

BHİD Başkanı Sönmezay, imzalanan protokolün kente yeni etkinlikler kazandırmak adına önemli bir girişim olduğunu vurguladı. Sönmezay, iki derneğin iş birliğinde gerçekleştirilecek çalışmaların kent gündemine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

BEGD Başkanı Yavuz ise BHİD'in organizasyon tecrübesi ve marka değerinin Bursa sınırlarını aştığını belirterek, sağlanan iş birliğinin Bursa'da kurumlar arası iletişimede faydalı olacağını söyledi. Yavuz, ev sahipliği ve iş birliğine gösterdikleri öncülük adına Başkan Sönmezay nezdinde BHİD yönetim kuruluna teşekkür etti.