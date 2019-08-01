Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bursa'da bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor.

Bıçaklarıyla meşhur Bursa'da Kurban Bayramı öncesi bileme yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar raflardan kurban bıçaklarını çıkartarak bıçakçıların yolunu tuttu. Kurbanlıklarını daha kolay ve eziyet etmeden kesmek isteyen vatandaşlar soluğu bıçakçılarda aldı. Bıçakçılar ise gelen aşırı bileme talebi sebebiyle mesaiye başladı. Sabahtan gece geç saatlere kadar bileme yapan bıçakçılar, gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Bursalı bıçakçılar, iriliği ve ufaklığına göre bıçakları 3 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla biliyor. Et satırlarına ise 7-8 lira arasında değişen fiyatlarla bileme işlemi yapıyor.

Bursalı bıçakçı Aziz Şen, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar raflarından bıçaklarını çıkarttılar. Tatlı bir telaş başladı. Vatandaşlar artık bıçaklarını bilemeye getiriyorlar. Biz bu bıçakları bileyerek keskinleşmelerini sağlıyoruz. Kurban öncesi yoğunluk söz konusu. Her yıl olduğu gibi bu sene de bileme işleri bayrama 15 gün kala hız kazanıyor. Bunun yanında normal bıçak satışlarımız sürüyor. Hayvanların kesilirken eziyet görmemesi için bileme çok mühim. Bıçaklar ne kadar keskin olursa hayvan kesilirken o kadar az eziyet duyar, bu bileme işlemi de herkese yaptırılmamalı. Bıçakları 3-5 liraya bilerken, satırları ise 7 ila 8 liraya biliyoruz" dedi.