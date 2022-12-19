Bıçakla araçların lastiklerini patlattı, o anlar kameralarda

Bursa'da bir kişi, eline aldığı bıçakla park halindeki 2 aracın lastiklerini patlattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla 2 aracın lastiğini patlattı. Şahıs, ardından elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bölge sakinleri bu tür başka olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.