İhlas Haber Ajansı

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Bıçakla araçların lastiklerini patlattı, o anlar kameralarda

Bursa’da bir kişi, eline aldığı bıçakla park halindeki 2 aracın lastiklerini patlattı.

Bursa'da bir kişi, eline aldığı bıçakla park halindeki 2 aracın lastiklerini patlattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla 2 aracın lastiğini patlattı. Şahıs, ardından elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bölge sakinleri bu tür başka olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

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