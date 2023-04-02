Bıçakla yaralanan şahsı devriye atan gece bekçileri buldu

Bursa'da devriye atan gece bekçileri bankta oturan bir kişinin yaralı olduğunu gördü. Sol bacağından bıçaklandığı tespit edilen kişi, kendisi için çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan gece kartalları bankta Taner D. ile karşılaştı. Şahsın sol bacağının kanlar içinde olduğunu gören bekçiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri Taner D.'nin bacak kısmından bıçakladığını tespit etti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralı adamı Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.