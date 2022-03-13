Bıçaklanarak öldürülen genç adam son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı adamın bıçaklayarak öldürdüğü genç adam gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, cuma gecesi saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Ş. ile Serhat Kaçar (33) sokakta karşılaştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ş., bıçakla Kaçar'ı ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ve suç aletiyle yakalanan Ahmet Ş., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Ş.'nin ifadesinde evinin önüne gelip kızıyla konuşan genç ile tartıştığını, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen gencin cenazesi ise Suyolu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.