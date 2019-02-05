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Bıçaklı gasp kamerada

Bursa’da bir kişinin, market görevlisine bıçak çekerek 150 lirayı gasp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir kişinin, market görevlisine bıçak çekerek 150 lirayı gasp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi Mavi Cadde üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak markete gelen bir kişi, aldığı yiyecekleri kasadan geçirdi. Daha sonra şüpheli şahıs, kasiyere bıçak çekerek kasadaki 150 TL'yi gasp etti. Olayın ardından gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Ö.Ö. isimli zanlı, mahallede kaçarken yakalandı. Ö.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marketteki bıçaklı gasp olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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