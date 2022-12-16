Bıçkıya ellerini kaptıran şahısın parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayinde faaliyet mobilya atölyesinde meydana gelen olayda elini bıçkıya kaptıran işçinin ve parmakları koptu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 1. Akasya Sokakta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Bıçkıda ahşap kesimi yapan işçi Sinan Ö.(40), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. Sol elinin 3 parmağı kopan işçi yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi, kopan parmaklarıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.