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Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı

Bursa’da liseler arasında yapılan en kapsamlı kısa film yarışması olan Bursa Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı.

Bursa'da liseler arasında yapılan en kapsamlı kısa film yarışması olan Bursa Bihmed Liseler Arası Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı. Yarışmaya bu sene liselerden 120 film katıldı. Jüri üyeleri tarafından dikkatle incelenen ve izlenen filmler ilk olarak 20'ye düşürüldü.


Geçtiğimiz günlerde başarılı olan ilk 20 film açıklandı. Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir gala planlanlanmıştı ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle iptal edildi. Yeşil'deki Bihmed merkezinde, Bihmed Instagram sayfasından yapılan canlı yayınla finalistler açıklandı. Yapılan canlı yayına Bihmed Başkanı Kadir Oruç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Yüzlerce öğrencinin takip ettiği canlı yayında dereceye giren ilk 10 film, Bihmed Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından açıklandı.


Birinci olan yönetmen 7500, ikinci olan yönetmen 5000, üçüncü olan yönetmen 3000 ve seyirci özel ödülünü kazanan yönetmen ise 2000 TL ödül kazandı. Kısa Film Yarışması Koordinatörü Ali Haydar Yıldırım, yaptığı açıklamada; amaçlarının Bursa'da sinemaya gönül veren öğrencilere maddi ve manevi olarak destek sağlamak olduklarını söyledi. Yarışmaya katılan tüm filmlerin bihmed16 adlı Instagram sayfasından yayımlandığını hatırlatan Ali Haydar Yıldırım, önümüzdeki sene için kısa film yarışması çalışmalarının başladığı müjdesini de verdi.


Bihmed öncülüğünde gerçekleştirilen projeye, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi.

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