BİHMED'den liseler arası kısa film yarışması

Bursa'da (BİHMED) İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Liseler Arası Kısa Film Yarışmasının iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED), toplumsal meselelerin sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek için liseler arasında film yarışması açtı. Kısa sürede ses getiren projeye Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Yarışmayla ilgili olarak Bursa Valiliği'nde protokol imzalandı. BİHMED tarafından yapılan açıklamada, "Lise öğrencilerimizi hayatlarının en dinamik dönemlerinde cesaretlendirmek, motive etmek, üretkenliklerinin ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına BİHMED kısa film yarışması düzenlenmeye karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan yarışmayla ilgili bugün başlayan başvuruların 15 Mart Cuma günü son bulacağı, finale kalan eserlerin 28 Mart Perşembe günü açıklanacağı, 14 Nisan Pazar günü ise gala gecesi ve ödül töreni yapılacağı belirtildi.

Yarışmaya katılacak eserlerin süresinin, jenerik de dahil olmak üzere 6 dakikayı geçmememesi, 2018 veya 2019 yılında çekilmiş olması şartı aranıyor. Finale kalan eserler 28 Mart Perşembe günü ‘'Bihmed Tv'' adlı youtube kanalından canlı yayınla açıklanacak. Değerlendirme sonrası birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, jüri özel ödülünün sahibine ise bin lira verilecek.