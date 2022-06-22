BİKEP Orhaneli'nde buluştu

Belediye çalışmalarında vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kurulan Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu'nun (BİKEP) istişare toplantısı, Orhaneli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sadağı Kanyonu Tabiat Parkında beşincisi düzenlenen toplantıya, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ünsal'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ile ilçe belediyelerinin insan kaynakları yöneticileri katıldı.

Toplantıda; vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek, belediyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, karşılaşılan sorunların giderilmesi için ortak stratejiler belirlemek ve bu konuda işbirliği yapmak için gerekenler ele alındı.

Toplantıda konuşan Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ünsal, “Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu; Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve ilçe belediyelerinden birim yöneticilerinin katılımı ile bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, tanışıp kaynaşması adına da son derece önemli bir organizasyondur” dedi.

Toplantının ardından BİKEP üyeleri, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un Karagöz Mesire Alanında verdiği öğle yemeğine katıldı. Başkan Aykurt ile bir süre sohbet eden katılımcılar, daha sonra Marmara Bölgesi'nin ilk rafting yeri olan Orhaneli ilçesindeki Kocasu Çayı üzerinde bulunan 8,5 kilometre uzunluğundaki parkuru gezdi.