Bilal Erdoğan Bursa'da TÜGVA'nın toplu açılışına katıldı

Bilal Erdoğan Bursa'da Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA'nın 11 ilçe temsilciliğinin toplu açılışına katıldı. Edoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile bilardo oynadı.

Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdiği toplu açılışa katıldı. Gençlerin ilgi gösterdiği açılışa Vali Yakup Canpolat, cumhur ittifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bu milletin asgar-i müştereklerine sahip çıkar. Bu milletin yüksek menfaatlerini korumak için çalışan bir nesle yönelik çalışma yapar. TÜGVA'nın yaptığı gençlik çalışmaları bugün siyasette maalesef, bu ülkenin bölünmesini savunacak kadar, bu ülkenin düşmanlarını sevindirecek kadar, bu ülkenin düşmanlarının ağzıyla gelip gençleri yanlış yönlendirecek kadar pusulasını, istikametini kaybetmiş olanlara karşı adeta bir istikrar abidesidir. Nasıl ki 80 öncesinde sağcı solcu diye, idealist gençleri bir darbenin alt yapısında istismar edip kullandılar. Bugün aynı zihniyetin kalıntıları maalesef aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. İstikametimiz her zaman bu milletin çıkarları, bu ülkenin çıkarları ve kimliksiz bir nesle karşı bir duruş olmalıdır. Batılılaşma denilerek özellikle gençler üzerinde bir yozlaştırma cereyanı hâkim oldu. TÜGVA bununla da mücadele ediyor. Bursa, Emir Sultan'ın memleketi, medeniyetimiz ve tarihimiz için inanılmaz değerli. İnanıyorum ki bu değerlere en güçlü şekilde sahip çıkacak şehirde Bursa'dır. Koca bir islam ümmeti bu topraklara bakıyor. Koca bir İslam ümmeti Bursa'dan, Emir Sultan'dan ilham alan insanlara bakıyor. Zulümden kurtulmak için, istikamet için, ilham için bakıyor. Bu toprakların çocuklarını yapacağı çok iş var" dedi.

"Yakın tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız" diyen Erdoğan, "Biz Anadolu'yu kılıçla fethetmedik. Kılıç olmazsa olmaz, ama kılıçtan önce Anadolu'ya alperenler, gönül erleri girdi. Yaşayışlarıyla çevrelerine örnek oldular. Önce bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerine girdiler. Ondan sonra fetih geldi, ondan sonra Alparslan, Fatih, Yıldırım geldi. Sınır ötesinde bir terör hattı oluşturmaya çalışan sözde müttefikler var ya, bir tanesi 'Onlar bize mi saldıracak' diyor. Hiç saldırır mı ya? Düşünebiliyor musunuz, sınır ötesindeki teröristlere bile bıraksan kapıları açacak, aynı 15 Temmuzdaki gibi“ diye konuştu.

Erdoğan, “Bu ülkede seçilme yaşı 29-30 iken, bunu önce 25'e, sonra 18'e düşüren Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bunu, çoluk çocuğu meclise mi dolduracaksınız eleştirilerine rağmen yaptı. Bugün en genç kadrolar Tayyip Erdoğan'ın kadroları, en ciddi yenilenme Tayyip Erdoğan'ın kadrolarında. Gevamlı gençliğin enerjisini siyasete ve millete hizmete kanalize eden bir siyaset anlayışı mevcut. Bu seçimlere de bu siyaset anlayışının, bu gönül belediyeciliği yaklaşımının damga vuracağından bir endişem yok” dedi.