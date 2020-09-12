Bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu

Korona virüs salgını döneminde sosyal mesafe anlamında yapılabilecek en rahat sporlardan biri olan bilardo, tutkunlarını yine bir araya getirdi. FBN Billiards Club tarafından düzenlenen turnuvada 172 sporcu, şampiyon olabilmek için mücadele etti. Aralarında Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Mehmet Can Çapak gibi dünya şampiyonlarının da bulunduğu turnuvada en iyi olabilmek ter döktü. Salgın sebebiyle salonun seyirci kapasitesi 30 kişiyle sınırlandırırken, sporcular kadar diğer katılımcılarda sosyal mesafe ve maske kurallarına harfiyen uyduğu gözlendi.

Sporcuların hünerlerini sergilediği şampiyonada, finaller ise Pazar günü gerçekleştirilecek. Salgın döneminde yapılabilecek en rahat sporu icra ettiklerini belirten FBN Billards Club sahibi Fatih Korkmaz, "Türkiye'nin en büyük özel bilardo şampiyonasını düzenliyoruz. Turnuvada birçok dünya şampiyonu yer almaktadır. Sosyal mesafeli bir sporunda yapılabildiğini gösterdik. Salı gününden beri devam eden şampiyonanın finalleri Pazar günü gerçekleştirilecek" dedi.

Turnuvada yer alan dünya şampiyonlarından Murat Naci Çoklu ise, "Bu salgın döneminde belki seyirciler için zor geliyor olabilir. Bir tek oyun sırasında sporcular kullanmıyor. Onlarda maçları bittiğinde yine maskesini takıyor. Bu sporu yapmak isteyen gençler bol bol çalışmalı ve zihnini de geliştirmeli" diye konuştu.