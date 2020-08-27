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Bilecik'den Bursa'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

Bilecik’ten Bursa’ya uyuşturucu getiren zanlı, kovalama neticesinde yakalandı.

Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu getiren zanlı, kovalama neticesinde yakalandı.


İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 47 yaşındaki İ.A.'nın Bilecik'den İznik'e uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı. İ.A.'yı yakalamak için harekete geçen ekipler, İznik girişinde beklemeye geçti. İ.A.'nın yaklaştığı sırada operasyon için düğmeye basıldı. 14 LC 486 plakalı aracıyla önü kesilen İ.A. aracı bırakarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan İ.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 260 gram esrar ele geçirildi. Sorguya alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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