Bilecik'e denizi getiren yazar “Edebi Kazılar”a katıldı

Her ay bir yazarı Edebi Kazılar Söyleşi'nde okurlarla buluşturan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bu ay Bora Abdo'yu ağırladı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala'nın yönettiği söyleşide, Abdo, hikâye, şiir, roman, seyahatnâme ve deneme çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Deniz hikâyelerini hep çok sevdim” diyen yazar, roman örgüsünde denize kıyısı olan Bilecik'te geçen “Balık Boğulması” adlı romanı hakkında okurların merak ettiği soruları cevapladı.

Bora Abdo, deniz kıyısındaki Bilecik tasavvuru hakkındaki soruyu, kitabından alıntı yaparak şöyle cevapladı:

“Tatlı sudan tuzlu suya geçtiklerinde balıkların vurgun yemiş gibi zihinleri bulanır. Bu süre boyunca asla bir şey yemezler, o an var oldukları sudan kaçmayı hiç mi hiç istemezler. Sonra da ölürler. İnsanları yaşamak istemediği yerde zorla yaşatmak mutsuz edecektir. Denizi olmayan bir Bilecik'e deniz geldiğinde de durum böyle olurdu” dedi.

Bora Abdo söyleşinin ardından okurlar için kitaplarını imzaladı.