Bilgi Evleri 2. döneme hazır

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Demirtaş ve Emek Bilgi Evi'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Akıl zeka oyunları, gitar, ney, resim, drama ve değerler eğitimleriyle hizmet veren merkez, aynı zamanda kültürel etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölye çalışmalarının ikinci döneminin Ağustos ayında başlayacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, geleceğimizin teminatı güçlü Türkiye'mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlayacak kültürel faaliyet alanları oluşturuyoruz. Bilgi Evleri'mizden yaz boyunca faydalanacak öğrencilerimiz birinci dönemlerini başarıyla sürdürüyor. Çalışma arkadaşlarımız ikinci dönem hazırlıklarımızı tamamladı. 1 ile 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönem eğitimlerimize katılmak isteyenler, 29 Temmuz tarihine kadar merkezlerimize kayıt yaptırabilir. 1, 2 ve 3'ncü sınıflarını tamamlayan herkesi kurslarımıza davet ediyorum” dedi.