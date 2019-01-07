Bilgi evlerinde dönem sonu coşkusu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın iştirakiyle Akpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen dönem sonu programına öğretmenlerin ve velilerin ilgisi büyük oldu. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi'nde eğitim gören toplam 136 öğrencinin yer aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Resim alanında yeteneklerini geliştiren öğrencilerin önemli gün ve haftalara ithâfen yapmış oldukları çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Dündar, daha sonra 20 kişiden oluşan izci gurubu ile dart oynadı.

Mustafa Dündar, “Toplum olarak kendi değer ve kültürümüzle ileriye doğru gitmeliyiz. Osmangazi Belediyesi olarak eğitimi önemsiyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Osmangazi'ye bağlı 251 okulumuza maddi, manevî birçok destek sağlıyoruz. 2 anaokulu inşâ ettik. Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu ve Uluslararası Murad-ı Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni şehrimize kazandırdık. Bununla birlikte bilgi evlerimizde çocuklarımıza bizim kültürümüze, inancımıza uygun bir şekilde eğitim veriyoruz. İlk önce aileye sevgi ve saygıyı çocuklarımıza aşılıyoruz. Çünkü bir çocuk ailesini seviyorsa, bayrağını, mahallesini, ülkesini de sevecektir. İnşallah geleceğe daha emin ve güvenli adımlarla yürüyeceğiz. Ben çocuklarımızı ve onlara destek veren ailelerini yürekten kutluyorum” dedi.

Etkinlikte işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra şiir, ritim gösterisi ve şarkılar seslendirdi. Aynı zamanda sema ve geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet gösterisi sunan öğrencilere sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti.