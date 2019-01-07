İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilgi evlerinde dönem sonu coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen bilgi evlerinde eğitim gören öğrenciler, dönem sonu programı ile hünerlerini sergiledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın iştirakiyle Akpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen dönem sonu programına öğretmenlerin ve velilerin ilgisi büyük oldu. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi'nde eğitim gören toplam 136 öğrencinin yer aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Resim alanında yeteneklerini geliştiren öğrencilerin önemli gün ve haftalara ithâfen yapmış oldukları çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Dündar, daha sonra 20 kişiden oluşan izci gurubu ile dart oynadı.


Mustafa Dündar, “Toplum olarak kendi değer ve kültürümüzle ileriye doğru gitmeliyiz. Osmangazi Belediyesi olarak eğitimi önemsiyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Osmangazi'ye bağlı 251 okulumuza maddi, manevî birçok destek sağlıyoruz. 2 anaokulu inşâ ettik. Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu ve Uluslararası Murad-ı Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni şehrimize kazandırdık. Bununla birlikte bilgi evlerimizde çocuklarımıza bizim kültürümüze, inancımıza uygun bir şekilde eğitim veriyoruz. İlk önce aileye sevgi ve saygıyı çocuklarımıza aşılıyoruz. Çünkü bir çocuk ailesini seviyorsa, bayrağını, mahallesini, ülkesini de sevecektir. İnşallah geleceğe daha emin ve güvenli adımlarla yürüyeceğiz. Ben çocuklarımızı ve onlara destek veren ailelerini yürekten kutluyorum” dedi.


Etkinlikte işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra şiir, ritim gösterisi ve şarkılar seslendirdi. Aynı zamanda sema ve geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet gösterisi sunan öğrencilere sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.