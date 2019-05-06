Osmangazi Belediyesi'nin çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrenciler, yılsonu programı ile görkemli bir kapanışa imza attı.

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 'geleceği şansa bırakmıyoruz' düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri'nde yılsonu coşkusu yaşandı. Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi, Emek Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi'nde eğitim gören toplam 130 öğrenci ile birçok vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik öncesi resim alanında yeteneklerini geliştiren öğrencilerin önemli gün ve haftalara ithafen yapmış oldukları çalışmaları beğeniyle inceleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Gülşah Cebelli Öncel, daha sonra 20 kişiden oluşan izci grubu ile dart oynadı. Programın açılış konuşmasını yapan Öncel, belediye olarak, önce insan hedefiyle her alanda yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız ve tüm hemşehrilerimiz için kaliteli hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında en çok eğitime öncelik veriyoruz. Bilgi Evlerimiz'de bulunan okuma-araştırma salonları, etüt merkezleri, kütüphaneler ve çocuklarımızın gelişimini destekleyen zeka oyunu salonlarımız ile aktif bir şekilde hizmet veriyoruz” dedi.

Öncel, şuanda 4 olan Bilgi Evleri'nin sayısını arttırmayı ve Osmangazi'nin her bölgesine yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler, şiir dinletisi, ritim gösterisi ve skeçlerin ardından şarkılar seslendirdi. Aynı zamanda farklı yörelerin halk oyunlarını oynayarak, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetleri sergileyen öğrenciler, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.