Bilgi işlemde Büyükşehir örneği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teknik gezi düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki yazılım faaliyetleri, veri merkezi yönetimi, İçişleri Bakanlığı e-belediye projesi, kişisel verileri koruma kanunu ve elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesinin verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda toplantı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İlker Şahin, Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Hasan Tirtom ve Haberleşme Şube Müdürü Selami Barut, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürü Ahmet Hüsamettin Ede, Bilgi İşlem Şube Müdürü Kemal Demir'den Bursa'daki uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, 2006 yılından beri geçiş hakkı uygulamalarının içinde olduklarını hatırlatarak, 6 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 6360 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren Büyükşehir sınırları içinde elektronik ve haberleşme istasyonlarının yer seçim belgesi verilmesi süreçlerini Daire Başkanlığı koordinasyonu ve sekretaryasında kurulan bir komisyon eliyle yürüttüklerini belirtti. Alioğlu, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan elektro manyetik alan ölçüm yetkisi alan tek Büyükşehir Belediyesiyiz. Şikâyete konu olan yerlerde ücretsiz olarak elektro manyetik alan ölçümü yaparak şikâyet sahiplerine bilgi veriyoruz” dedi.

Toplantıda; e-belediye yazılımı ve yazılım yönetim süreçleri, GSM sistemleri süreçleri, şikâyet yönetimi süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.TİER 3 sertifikalı Veri merkezinde de incelemeler yapıldı. Büyükşehir'e ait fiber optik alt yapılar sayesinde birimlerin merkeze bağlandığı, bu altyapılar ile Ücretsiz Wifi noktaları ve Canlı Yayın Kamera hizmetlerinin abonelik ücretleri olmadan vatandaşlara sunulduğu hatırlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem dairesi Başkanı İlker Şahin, paylaşılan bilgilerin yapacakları uygulamalarda örnek teşkil edeceğini belirterek, bu paylaşımlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.