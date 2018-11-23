Bilim Festivali başladı

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası faaliyeti “Bilim Şenliği 2019” için hazırlıklar başladı.

Bilimi sokağa indiren toplumun tüm kesimlerine hitap eden ve 7 yıldır düzenlenen Bursa Bilim Festivali için hazırlıklar başladı. Türkiye'nin en büyük uluslararası bilimsel etkinliği için alanında uzman isimlerden oluşan danışma kurulu, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (Bursa BTM) ilk toplantısını yaptı. Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik'in başkanlığında gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısına BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Türkiye Teknoloji Takımı (T3Vakfı) Genel Müdürü Ömer Kökçam, Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ Teknoloji Geliştirme Merkezi yetkilileri katıldı. Bursa'da bilimsel sosyal projelerle ilgilenen kurumların başında yer alan Limak Uludağ Elektrik, Tofaş, Emko, Coşkunöz, Borçelik, Autodesk, Eker, İnoksan ve Burulaş firmalarının temsilcilerinin de yer aldığı danışma kurulu toplantısında Bursa Bilim Festivali'nin 2019 yılı vizyonu değerlendirildi.

Bursa BTM'de gün boyu süren toplantıda, Türkiye ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ele alınırken, yerli üretim ve milli teknoloji üzerinden birçok alanda ihtiyaç duyulan “vasıflı iş gücüne” vurgu yapıldı. Bilim Festivali'nin Türkiye ve Bursa'nın en önemli bilimsel faaliyeti olduğunun altının çizildiği danışma kurulunda nitelikli işgücünde kamu ve özel sektör iş birliğine dikkat çekildi. Oluşturulan danışma kurulu ile yaptıkları çalışmaların tabana yayılmasını arzu ettiklerini ifade eden Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, bu yıl 8. Si düzenlenecek faaliyete yine dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından katılım beklediklerini vurgulayarak, “Proje yarışmasında dereceye giren projelerden 5'i ticarileştirildi, bir proje de melek yatırımcı buldu. Proje yarışmasında dereceye giren iki proje sahibi de kendi şirketlerinde terfi aldı. Böylesine büyük çapta gerçekleştirdiğimiz organizasyonun daha da geniş kitlelere ulaştırmanın gayreti içindeyiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta değindiği yerli üretim, milli teknoloji vurgusuna da dikkat çeken Ferik, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ithal edilen bir vidanın bile şantaj malzemesi olarak kullanıldığını anlattığı konuşması, bizim belirleyeceğimiz yol haritasının hedefi olmalı. Ülkemizin kalkınmasının tek bir yolu var o da yerli üretim ve ürettiğini ithal etmek. Nitelikli ürünün ana kaynağının, nitelikli iş gücü olduğu bir gerçek” ifadelerini kullandı. Bilim Festivali ile sanayi şehri Bursa'nın nitelikli işgücüne katkı koymak istediklerini ifade eden Ferik, bugüne kadarki başarılarında verdikleri katkılardan dolayı Türk Hava Yolları ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Danışma kurulu toplantısında söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise Bilim Festivali'nin Türkiye'de bilimi topluma yaymak adına önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi. Dülger, “Çocuklarımızın hayal kurmalarını sağlayacak ortamlar oluşturmamız önemli. Onlarının gelişimi hayal dünyalarının gelişimiyle paralel bir seyir gösterir. Bilim Festivali bu yılki nitelikli işgücü vizyonu ile tam da bu noktaya parmak basıyor” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “BTÜ olarak öğrencilerimizin mühendislik becerilerini destekleyici ve onları teşvik edici projeleri hem destekliyoruz hem de onların proje yarışmaları ve benzeri platformlarda yer almalarını önemsiyoruz. Bilim Festivali bu konuda Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden” ifadelerini kullandı. BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de bilim ve teknolojideki gelişmelerin geleceği kurgulamaktan geçtiğini söyledi. Gerim, “Bundan sonra da Bilim Festivali'ne desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

BTM- T3 Vakfı işbirliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ise bilim toplumu oluşturmada Bursa Bilim Festivali'nin önemine dikkat çekti. Kökçam, “Milli teknoloji hareketi kapsamında bu ülkenin menfaati için çalışan her bir birey, kurum ve kuruluşu desteklemek gibi bir misyonumuz var. TEKNOFEST gibi büyük organizasyonların yanı sıra dene-yap atölyelerimiz ve özel eğitimlerimizle yeni fikirlerin ve yeni girişimcilerin yetişmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Kökçam, geleceğin teknoloji yıldızlarını seçmek amacıyla başlattıkları DENE-YAP atölyelerinin etap etap 81 ilde uyulacağını anlattı. Toplantının ardından Bursa Bilim Festivali 2019'un ana temasının ‘Oyuna dâhil ol', vasıflı iş gücü üzerine kurgulanması üzerine görüş birliğine varıldı.