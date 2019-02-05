Bilim kampı öğrencilerinden Fetih Müzesi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 3'ncü Ulusal Bilim Kampı dolayısıyla Bursa'ya gelen öğrenci ve öğretim üyeleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, öğrencilerin eğitimi açısından da değer taşıyor. Yaklaşık 3 aydır tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü müze 200 bin kişinin akımına uğrarken, eğitim camiasından birçok grubu ağırlamaya devam ediyor.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiği yeşil bina sertifikalı Fetih Müzesi'nin son misâfirleri 81 ilden 350 kişinin katılımıyla gerçekleşen 3'ncü Ulusal Bilim Kampı öğrenci ve öğretim üyeleri oldu. Bursa'nın fetih gününün tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tabloyu inceleyen ziyaretçiler, adeta büyülendi. Aynı zamanda müzedeki geleneksel çiniler, amfi sahne ve diğer bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıktıklarında hayranlıklarını gizleyemedi. Panoramik resmi incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa'sına gittiklerini belirten 3'ncü Ulusal Bilim Kampı ziyaretçileri, farklı iki kültürün buluşmasına şahitlik ettiklerini söyledi.

Fetih Müzesi ile ilgili ziyaretçilere bilgi veren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Panoramik müzelerin en zengini olan Panorama 1326 Bursa'da savaş değil, barış anlatılıyor. Misafirlerimiz, ecdâdımızın ne kadar büyük olduğunu ve kalpleri nasıl fethettiklerini kubbeye çıktıklarında görüyor. Onların hayranlıkları karşısında ne kadar özel bir eser ortaya koyduğumuzu bir kere daha fark ettik. Belediye olarak yurdun farklı yerlerinden gelmiş arkadaşlarımızı müzemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.