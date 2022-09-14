Bilim, sanat ve emniyet camiasını bir araya getiren düğün

"Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen çift, Beykoz'daki bir kır düğünüyle nikah defterine imza attı.

Oyuncu Özgür Emre Yıldırım, Buse Cevatemre ile iki yıllık ilişkisini nikah masasına taşıdı. Çift, Beykoz'da hayatlarını birleştirdi. İstanbul Beykoz Gönül Köşkü'nde düzenlenen düğüne oyuncu damat Özgür Emre Yıldırım'ın anne babası Mürvet ve Turan Yıldırım, gelin Buse Cevatemre'nin anne ve babası Sevilay ve Bülent Cevatemre'nin yanı sıra yakınları ve sanat, eğitim, emniyet ve sağlık camiasının seçkin simaları katıldı. Nikah merasimi ile evliliğe ilk adımı atan çiçeği burnunda çift düğün boyunca davetlilerle birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

Tanıştıkları an birbirlerine aşık olduklarını dile getiren Yıldırım, "Bizimkisi ilk görüşte aşk. Daha o an ikimiz de birbirimizle evleneceğimizi anladık. Ben Buse'yi görür görmez 'İşte evleneceğim kadın!' dedim" şeklinde konuştu.

Buse Cevatemre de ünlü oyuncuyu rol aldığı projelerden tanıdığını belirterek, "Ben zaten onun hayranıydım" dedi.

Eşinin, kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalar yaptığını dile getiren Özgür Emre Yıldırım da, "Onunla gurur duyuyorum" sözleriyle eşine olan hayranlığını dile getirdi. Çift, balayını Antalya'da geçiriyor.