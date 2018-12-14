Bilinçsiz yapılan sporun faydadan çok zararı var

Dr. Rasim Şerifoğlu, bilinçsiz sporun faydadan çok sakatlıklara sebebiyet verdiğini söyledi.

Spor yaralanması denildiğinde insanların aklına ilk başta profesyonel sporcuların geldiğine dikkati çeken Dr. Rasim Şerifoğlu, “Ancak orana baktığımızda spor yaralanmasına maruz kalanların yalnız yüzde 5'inin profesyonel sporcular olduğunu görüyoruz. Yaralanmalara maruz kalanların yüzde 95'ini sporu bilinçsizce yapanlar oluşturuyor” dedi.

Bu yüzde 95'lik kesimin bir kısmı zayıflama uğruna, forma girme amacıyla bilinçsiz bir şekilde spor yaptığını belirten Şerifoğlu, “Bir kısmı da halı sahalarda yapılan maçlarda sakatlanıyor. Burada da aynı şekilde bilinçsiz yapılan sporun zararları karşımıza çıkıyor. İlk önce insanın kendi vücudunu tanıması gerekiyor. Spor yapacak kişinin vücudunun, yaş grubunun, sağlık durumunun hangi spora elverişli olduğunun bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. İkincisi spor yapacak kişi temel konularda eğitilmiş olmalı. Özellikle hangi hareketlerde zorlanırsa nasıl ağrılar oluşabilir ve bunlardan nasıl kaçınabilir, ayrıca sakatlık durumlarında ilk tedavi nasıl olmalıdır? Spor yapacak kişinin bu tip bilgileri öğrenmesi gerekir” dedi.

Dizinde kireçlenme olan birine, birdenbire ‘sen yürüyüş yapacaksın ya da koşacaksın' denilmemesi gerektiğini vurgulayan Şerifoğlu, “Hasta kendi aldığı kararla iyi geleceğini düşünerek yürüyüşe başlayabilir. Bu durumda sporun yararından çok zararı olur. Ya da hasta dizlerinde kireçlenme olduğunu dahi bilmeyebilir. Muayene olmakta fayda var. Muayene sonucu dizlerinde kireçlenme olan birisine koşu yerine yüzme tavsiye edilebilir” diye konuştu.

Spor yaralanmalarının iki sebepten kaynaklandığını belirten Şerifoğlu, “Birincisi kişinin kendisinden kaynaklanan bozukluklardır, bir diğeri de çevre şartlarının bozuk olmasıdır. Kişinin kendinden kaynaklanan bozukluklar aşırı şişman olması ya da dizlerinde kireçlenmesi olan birinin o bölgeyi aşırı zorlaması veya aşırı hırslı olup mutlaka ben bu işi başaracağım deyip, vücuduna kaldırılabileceğinden fazla yüklemesidir. Çevre faktörlerinin bozuk olmasına ise halı sahada maç yaparken uygun bir ayakkabı giyilmemesini ve eldiven kullanmadan kaleye geçilmesini örnek gösterebiliriz” dedi.

Spor öncesinde ısınma ve esneme egzersizlerinin çok önemli olduğunu belirten Şerifoğlu, “Kaslarımızı yeterince esnetmez ve ısıtmazsak ani hareketler sonucu direk yırtılma oluşabilir. Yırtılmada ameliyata kadar gidebilecek yaralanmalara sebep olabilir. Bu sebeple spor öncesi ve spor sonrası yapılacak hareketler çok önemli. Spor sonrasında yapılan hareketler de erken dönem yorgunluğunu önleme amaçlıdır” şeklinde konuştu.