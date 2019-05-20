Bilişim haftası coşkuyla kutlandı

Özel Teknoloji Fen Okulları'nda Bilişim Haftası, Robotik Kulübü öğrencilerinin hazırladığı Bilişim Sergisi ile kutlandı.

Bilişim Haftası kutlamaları, Özel Teknoloji Fen Okulları Robotik Kulübü öğrencilerinin hazırladıkları Akıllı Robotlardan Sanal Gerçekliğe, Stemden Yapay Zekâya birbirinden farklı etkinliklerin öğrenciler tarafından deneyimlenmesi ile eğlenceli bir şekilde gerçekleşti. Yeni teknolojik uygulamalar ve robotik projelerin tanıtıldığı stantlarda, dash robotlarını İpad ile kontrol ederek dijital futbol oynayan öğrenciler, hazırlanan hafıza oyununu makey makey ile kontrol ederek kıyasıya yarıştılar. Packman oyununu oynayan öğrenciler, Lego Wedo ile hazırladıkları Race Car Formula 1 aracını yarış pistine getirerek İpad ile kontrol etmeyi ihmal etmediler.

"Hologram ile Kutuda ne var?" sloganıyla artırılmış gerçekliğin tanıtıldığı etkinlikte, engelden kaçan robotlarıyla engelleri aştılar, Quiver ile kağıt üzerinde artırılmış gerçeklik uygulamasını kullandılar. Ressam robot ve bardak temizleyen robotları ile günlük ihtiyaçlara pratik çözümler üreten öğrenciler, bilgisayarın 2'li sıralama mantığını kullanarak sayıları, harfleri ve kelebeğin yaşam döngüsünü sıralayarak labirentin çıkışına ulaşmasını sağladılar.

Robotik projelerden Akıllı Bardak ile bardağın sıcaklığını ve eğimini kontrol etme imkanı bulan Teknoloji Fen öğrencileri, robotik kulübü öğrencilerinin Scratch programı ile hazırladıkları “Şehirde Sorun Var” oyununu tanıma imkanı yakaladı. Cubetto'yu kodlayarak doğru karelerle hedefe ulaşmasını sağlayan öğrenciler, VR gözlük ile sanal gerçekliği deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Engelliler için yapılan akıllı ayakkabı, ataçlardan yapılan akıllı piyano, uzaktan kontrole imkan veren yapay zekalı arabalar, 3D baskı hazırlama ve çıktı sürecini deneyimle öğrencilere “dene, yaşat, keşfet, öğren ve bilgiyi kalıcı kıl” anlayışını yaşattı. Green Screen sahnesinde farklı dünyalara yolculuğa çıkan Teknoloji Fen öğrencileri, Robotik Kulübünün “Akıllı Gitar” projesinin lansmanına katılarak projeyi gözlemleme imkanını yakaladı.

Bilişim teknolojilerinin amacının, gelişen ve küreselleşen bir dünyada bilgiye her yerden ulaşabilen ve ulaşılan bu bilgiyle de yeni bilgiyi üretebilen bireylerin; düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendiren nesiller yetiştirmeyi hedeflemek olduğunu belirten Okul Müdürü Müge Düşmez, “Ayrıca bilişimin ve teknolojinin insan yaşamına, bilime olan katkılarını kavratmak, öğrencilerin yaşamlarında teknolojiyi ve bilişimi kullanmalarını bir davranış olarak benimsetmek okulumuz için oldukça önemlidir. Robotik Kulübü öğrencilerimizin çalışmaları sergilemek ve tüm öğrencilerimizin etkinliklerden keyifle yararlanması görmek adımıza yaraşır şekilde doğru yolda olduğumuzun göstergesidir” dedi.

Teknoloji Fen öğrencilerinin meraklı bakışları ile yoğun ilgi gösterdiği Bilişim Sergisi, anaokulundan ortaokula kadar tüm öğrencilerin etkinliklere tek tek katılımı ile haftanın anlam ve önemine uygun olarak kutlandı.