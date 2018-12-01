Bin 200 kişi dümene geçmek için ter döktü

Bursa'da amatör denizcilik eğitimi tamamlanan bin 200 kişi, kaptan olabilmek girdikleri sınavda ter döktü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirilen "Hedef 2023 Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" meyvelerini vermeye başladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan rekor sayıda başvurunun ardından eğitime tabi tutulan bin 200 kişi de bugün yapılan sınavda Amatör Denizci Belgesi'ne sahip olabilmek için ter döktü. Sınavda başarı gösteren katılımcılara Amatör Denizci Belgesi düzenlenecek. Bu belgeyle boyu 2,5 metre ile 24 metre arası tekneler kullanabilecek. Başvuru durumuna göre ilerleyen zaman içerisinde yeni bir eğitim ve sınav programı yapılacak.

Bin 200 kişilik geniş bir katılımla eğitim ve sınav organizasyonu yaptıklarını belirten Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, "Denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak için Amatör Denizci Eğitimleri ve sınav uygulamasına başladık. İlgi umduğumuzdan daha yüksek çıktı ve bu gün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip 600 kişilik guruplar halinde 2 guruba, eğitim vererek sınavdan geçirdik" dedi.

Denizci Belgesi almak için eğitim ve sınava katılan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'de Bir Milyon Amatör Denizci Projesinin 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye için faydalı ve gerekli olduğunu vurgulayarak katılımcılara başarılar diledi. Sınava Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, protokol daire amirleri de katılım gösterdi.

Katılımcılara 120 dakikalık sürede 90 dakika eğitim sonrası 30 dakika sınav için zaman ayrıldı. Sınav eğitim sonrası dağıtılan soru kitapçıklarının cevaplanması ve imza karşılığında Liman Başkalığı personeline teslimiyle sona erdi.