Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Bayramında bin 500 fidan toprakla buluştu.

Gençlerin sosyal medya üzerinden başlattığı bir kampanya sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan genelge ile ilk kez 2019 yılı Kasım ayında “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla başlayan Millî Ağaçlandırma Bayramı, 3'üncü yılında da aynı heyecanla devam etti. 11 Kasım tarihinde, saatler 11.11'i gösterdiğinde ülke genelinde milyonlarca fidan aynı anda toprakla buluştu. İnegöl'de de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İnegöl'e 320 bin fidan dikilecek

Bayramşah Mahallesi bölgesinde 7 dönümlük alanda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Bayramı fidan dikim etkinliğine ilçe protokolü de katıldı. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki İnegöl ve Yenişehir bölgelerinde toplam 1500 fidanın toprakla buluştuğu etkinlik öncesi konuşan İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, “İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2021 yılında 200 hektar alanda 320 bin adet fidan dikeceğimiz ağaçlandırma çalışmalarımıza bugün İnegöl ve Yenişehir'de iki ayrı mevkide 1500 adet fidan dikimi ile sürdürüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Millî Ağaçlandırma Bayramı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle başlayan ve daha sonrasında düzenli olarak devam ettirdiğimiz özel bir gün haline dönüştü. 11 Kasım saatler 11.11'i gösterdiğinde, ülke sathında fidanlar toprakla buluşuyor. Ağacın önemine binaen hepimiz buralardayız. Çok kıymetli bir iş yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Burada bulunan herkese katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Kaymakam Eren Arslan da “11 Kasım tarihi, Millî Ağaçlandırma Bayramı olarak kutladığımız gün. Hakikaten çok anlamlı, çok değerli, geleceğimiz adına çok kıymetli bir iş. Çünkü doğa, ormanlar bizim yaşam alanımız. Bugün ormanların tahrip olduğu, ormanların olmadığı bir noktada yaşamın da neredeyse sonlandığını görüyoruz. Ormanlarımız sadece ekonomik bir kaynak değil, aynı zamanda bizim için bir yaşam alanı. Suyumuzu, havamızı ormanların var oluşuna borçluyuz. Diktiğimiz her bir fidan aslında geleceğimiz adına bir nefes” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası öğrenciler, vatandaşlar ve protokol mensupları, 7 dönümlük alanda yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.