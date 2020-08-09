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Binanın tepesinde ölümle dans

Bursa İnegöl’de 3 katlı binanın çatısına çıkarak mantolama çalışması yapan iki çalışanın her hangi bir tedbir almadan çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Bursa İnegöl'de 3 katlı binanın çatısına çıkarak mantolama çalışması yapan iki çalışanın her hangi bir tedbir almadan çalışmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir amatör kamera tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre, İnegöl'de 3 katlı bir binanın çatısına çıkan iki işçi her hangi bir tedbir almadan yan binanın çatısında mantolama çalışması yapmaya başladı. Dik olan çatıda normal bir yerde yürür gibi çalışanları görenlerinin yürekleri ağza geldi. O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından böyle kayıt altına alındı. Neyse ki her hangi bir kaza meydana gelmeden iki şahıs çalışmalarını bitirip sağ salim çatıdan aşağı inmesi derin bir nefes aldırdı.

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