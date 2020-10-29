Bingölbali: "Cumhuriyet yaldızlı bir kitaptır"

BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, 29 Ekim'in anlam ve önemini şu cümlelerle ifade etti;

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı toplumumuz için çok önemli ve anlamlıdır. Küllerinden doğan bir toplumun yeniden ayağa kalkmasının hikayesi. Cumhuriyet, aynı zamanda bir kültür, eğitim ve gelişim yolculuğudur. Bu yolculukta da kitapların yadsınamayacak bir yeri var. Yeri gelmişken Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten yaşanmış kısa bir hikaye ile bahsetmek isterim. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı bittikten sonra İstanbul'a dönerken kütüphaneci Nuri Ulusu'ya kitaplarını toplamasını söyler. Nuri Ulusu kitapları karton kutularla koli yaparken Atatürk bunu görür ve hemen iki tane cephane sandığı ile gelir. Karşısında cephaneleri gören Ulusu şaşkındır ve Atatürk, 'Savaşta bunlarla cephane taşıdık, sen o zaman çocuktun, bilemezsin, bu sandıklar benim için çok önemlidir. Şimdi o savaş bitti, yeni bir savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat savaşımızdır ve okumakla, kitapla olur. İşte şimdi cephane taşıdığımız o sandıklara kitaplarımı koy, bu sandıklarla taşınsın, cephanenin yerini artık kitaplar alsın' der. Bu hikaye bizim için çok kıymetli. BKM Kitap ailesi olarak Atatürk'ün kitap ile olan bağı her vatandaş gibi bizleri de derinden etkilemekte. Cumhuriyet adeta yaldızlı bir kitap gibi karşımızda duruyor. İnşallah bizler de genç nesillerimizin daha çok kitap okumalarına vesile oluruz."