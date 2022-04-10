İhlas Haber Ajansı

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Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı.


Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.


Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.

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