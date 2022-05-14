Binlerce Gürsulu Dosta Doğru programında buluştu

Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Gürsulularla buluşturdu.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdiği aylık kültür sanat programları çerçevesinde, “Dosta Doğru” başlığıyla düzenlenen programda, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gürsulularla buluştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin sevgi dolu muhabbetiyle ilçemizde ağırladığımız Nihat Hoca'mıza maneviyatımızı güçlendiren eşsiz sohbeti için şükranlarımızı sunuyorum. Gürsu'muzun kültür kenti olmasını sağlama yolunda, hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizle hemşehrilerimizi kültür sanat programlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizin her ay yaptığımız etkinlik takvimimizi takip ederek programlarımıza katılımlarını bekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce Gürsu Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda; Ramazan Uysal da Kuran-ı Kerim okuyarak gönüllere dokundu.

Gürsu protokolü ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program sonunda Gürsulular'ın sevgi seliyle uğurlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu izleyenlere çiçek hediye etti.