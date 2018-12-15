Binlerce kilometre uzaktan gelen meyvenin üzerindeki yazıyı görünce yemekten vazgeçti

Bursa'da bir alışveriş merkezinden aldığı mangonun üzerinde Arapça "Allah" yazdığını gören vatandaş şaşkına döndü. Melike Tüfekçi, bu tarz olayları haberlerde gördüğünde hiç inanmadığını, ama kendi başına gelince çok şaşırdığını belirtti.

Nilüfer'de bir alışveriş merkezinden alışveriş yapan Melike Tüfekçi, aldığı mangoda "Allah" lafzını görünce hayretler içerisinde kaldı. Mangodaki Allah lafzını 5 yaşındaki kızı Ayşe Hümeyra Tüfekçi'nin fark ettiğini söyleyen Melike Tüfekçi, "Kızım ve ben bir alışveriş merkezine gittik. Kızım Arapça dersi aldığı için o kadar mangonun içerisinden bu mango dikkatini çekti. Kızım mangoyu bana gösterdiğinde 'Allah' yazısı yazıyordu. Ailece çok şaşırdık. Birçok meyvenin üzerinde buna benzer bir yazı olduğunu televizyonlarda izlemiştim, ama açıkçası pek inanmıyordum. Mangolar tropikal ülkelerden ihraç ediliyor. Bu mangoyu ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye konuştu.