Binlerce kişi akın etti, Uludağ kent meydanına döndü

Güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turistler pistleri doldurarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. Yaklaşan yılbaşı ve hafta sonu nedeni ile oteller yüzde yüz dolarken, Uludağ'da yer bulmak imkansız hale geldi. Yoğunluk nedeni ile teleferik ve telesiyejlerde uzun kuyruklar meydana geldi.

Kış turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da güneşli hava ve hafta sonunu fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist akın etti. Pistleri dolduran vatandaşlar kayak kızak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.

Yoğun kalabalığın olduğu Uludağ adeta kent meydanı görünümünü aldı. Yeni sezonun açılmasını ve kar kalınlığının kayak yapacak seviyeye ulaşmasını fırsat bilen tatilciler hafta sonu tatili Uludağ'da geçirmek için teleferik ve telesiyejler önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Yaklaşan Yılbaşı için otellerde yer ayıran tatilciler otellerin yüzde yüz dolmasına neden olurken Uludağ'a yer ayırtmadan gelen vatandaşların yer bulması neredeyse imkansız hale geldi. Kayak yapmanın keyfini çıkaran tatilciler eğlencenin doruklarına çıkarken kayak yapmayı yeni öğrenen acemi kayakçıların ise yerlere düştüğü görüldü. Günübirlik gelen bazı vatandaşlar ise kızak yaparak kartopu oynadı. Kalabalık gruplar halinde gelen tatilciler Oteller Bölgesi'ni cazibe merkezine çevirdi. Ayrıca Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 12 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında eksi 6 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının ise 44 santimetre olarak ölçüldüğü öğrenildi. Uludağ'a gelen tatilciler daha önce Uludağ'a hiç gelmediklerini ilk defa geldiklerini ve bundan sonra kış tatilini burada geçireceklerini söyleyerek eğlendiklerini belirtti.

Alkoçlar Ege Bölge Müdürü Erçin Yalçın," Hafta sonu yoğunluk çok fazla bütün oteller yüzde yüz dolu şuanda. Zaten Uludağ'da toplamda 17 tane otel var. Şu anda hepsi dolu, yaklaşık 5 bin kişi ediyor bu oranda. Bunların haricinde günübirlik gelen var. Pistler tıklım tıklım dolu. Geçen sene bu güne baktığımız zaman bu gün daha yoğun. Yılbaşı haftası öncesindeki hafta yüzde yüz şu anda. Önümüzdeki hafta yılbaşı haftası, zaten yer kalmadı. Sömestr'dan sonra da doluluklar devam edecek" dedi.