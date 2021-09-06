Binlerce öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Bursa'da ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı.

bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitime başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ile birlikte Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek çocukları ilk eğitim gününde yalnız bırakmadı. Okulun seramik, mobilya ve iç mekân tasarım ve tarım atölyelerini gezen Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere dijitâl kol saati hediye eden Başkan Alinur Aktaş'a özel çocuklar tarafından hazırlanan çiçek takdim edildi.

Başkan Alinur Aktaş, bir buçuk yıldır okullardan ayrı kalan çocuklarda duydukları hasreti hissettiklerini belirtti. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Alinur Aktaş, “İnşallah kazasız, belâsız bir yıl olur. 600 binden fazla öğrencimiz, 37 binden fazla öğretmenimiz ve eğitim camiası bütün hazırlıklarını yaptı. Eksik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda yapılacak hamlelerimiz var. Pandemi sebebiyle son bir buçuk yıl uzaktan eğitim yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak sürece destek verdik. Bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon gibi uzaktan eğitim uygulamalarının kullanıldığı platformları temin ederek katkıda bulunduk. EBA destek noktaları, bilgisayarlı ders ortamları, mobil bilgisayar sınıfları, ücretsiz wifi hizmetleri sunduk. Ancak yüz yüze eğitimin yerini hiçbiri tutmuyor. Çocukların bu konuda bir ihtiyaç hissettiğini hepimiz biliyoruz” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, “Çok güzel uygulamaların yapıldığını yerinde gördük. Bu çocuklarımızın ileride hayata kazandırılması, el becerilerinin arttırılması, istihdama katılmaları noktasında okulumuz önemli bir alt yapı hazırlıyor. Bu tür merkezlerin arttırılması için hepimize görevler düşüyor. Güzel ortamın oluşmasında emeği olanları kutluyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere yeni eğitim dönemi hayırlı olsun” diye konuştu.